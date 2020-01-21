Müge Anlı Şaver Cindi cinayeti son dakika gelişmesi! Diri diri yakılan yaşlı kadının katili 3 yıl sonra yakalandı 21.01.2020 10:54

Müge Anlı Şaver Cindi cinayetinde son dakika gelişmelerini aktardı. Müge Anlı canlı yayınında katili aranan 79 yaşındaki Şaver Cindi cinayetinin detayları kan dondurdu. Şaver Cindi, 17 Mart 2017 tarihinde Samsun Kavak İlçesine bağlı Küçükçukur Mahallesindeki evinin kundaklanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Vücudunda 3.derece ağır yanıklar oluşan ve 10 gün boyunca yoğun bakımda kalan Şaver Cindi, 27 Mart 2017 tarihinde yaşamını yitirdi. Yaşlı kadın hayata veda etmeden önce evlerini Fikret isimli akrabasının yaktığını söyledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programını ihbar kabul eden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği harekete geçti. 11 yıldır farklı suçlardan aranan ve birden fazla insanı dolandırdığı ortaya çıkan Fikret Cindi, Şaver Cindi cinayeti nedeniyle 3 yıl sonra Müge Anlı canlı yayını sayesinde kıskıvrak yakalandı.