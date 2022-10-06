Haberler Haber Videoları Müge Anlı 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünü araştırırken korkunç itiraf geldi: "Kulağından kan geldiğinde artık çoktan.."

Müge Anlı 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünü araştırırken korkunç itiraf geldi: "Kulağından kan geldiğinde artık çoktan.."

Müge Anlı 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünü araştırırken korkunç itiraf geldi: "Kulağından kan geldiğinde artık çoktan.."
06.10.2022 13:20 - Son Güncelleme: 06.10.2022 13:20

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Müge Anlı 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünü araştırırken korkunç itiraf geldi. Atv ekranlarında hafta içi her gün gündemi belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan acılı baba Doğukan Ünal, kızı Sare Asya Ünal'ın kayıp olduğunu ve 3 yaşındaki evladı Meryem Çiğdem'in şüpheli ölümünü anlattı. Müge Anlı ekibi kısa süre üçerisinde Sare Asya'yı buldu. Annesinin yanında olan Sare Asya'nın 3 yaşındaki ablası Meryem Çiğdem'in ölümüne dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı, Müge Anlı canlı yayınına ihbar yağdı. Yayının son dakikalarına doğru, minik Meryem'in annesi Melisa ve sevgilisi Recep'le ilgili gelen itiraf tüyler ürpertti. 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal nasıl öldü? İşte kan donduran ifadeler...

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Müge Anlı 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünü araştırırken korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. Meryem'in annesi Melisa'nın sevgilisi Recep'le ilgili yayına bağlanan kişi sözleriyle kan dondurdu.

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