Müge Anlı 17 Aralık canlı yayınında bir aile dramının altından, izleyicinin tepkisini çeken bir gerçek çıktı. Zonguldak Kozlu'da yaşayan Şengül (34) ve Neşet Özdemir(44) çifti yıllar önce Bartın'da sokağa bıraktıkları kızlarını aramaya geldi.23 yıl önce geçim sıkıntısı ve şiddetli geçimsizlik nedeni ile kocasını terk eden Şengül Özdemir kundaktaki bebeğini alıp 2 kız çocuğunu babalarına bırakarak kocasını terk etti. Baba, 1997 yılında 6 yaşında olan Kibar'ı ve 4 yaşında olan Seda isimli iki kız çocuğunu Bartın'da çocuk esirgeme yurduna 50 metrelik mesafede bulunan iki katlı bir evin önüne bıraktı. İki kızlarını aramak için Neşet ve Şengül Özdemir çifti kızlarını buldu bulmasına ama baba Neşet Özdemir hakkındaki gerçekler ağızları açık bıraktı.
Müge Anlı 17 Aralık canlı yayınında Neşet ve Şengül Özdemir çiftinin kızları bulundu17.12.2019 10:31
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- Müge Anlı 17 Aralık canlı yayınında Neşet ve Şengül Özdemir çiftinin kızları bulundu
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