MSB'den terörle mücadele açıklaması: Pençe-Kilit'te kilit bu yaz kapanacak | İncirlik Üssü ile ilgili yeni karar: F-16 Filosu konuşlandırılacak

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit'te kilidin bu yaz kapanacağını, öngörülemez, alışılmadık, PKK'nın reaksiyon gösteremeyeceği şekilde süratli operasyonların devam ettirileceğini açıkladı. Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı (İncirlik Üssü), Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. Değişikliğin ardından İncirlik'e F-16 filosunun konuşlandırılacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kararın Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını duyurdu. Öte yandan Türkiye ve Yunanistan arasında mutabakata varılan Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde Trakya'daki sınır birlik komutanlarının karşılıklı ziyaretleri başladı. Yunanistan'ın iki büyük deniz parkı ilan edeceği açıklamalarına tepki gösterildi.