MSB’den terörle mücadele açıklaması: Pençe-Kilit’te kilit bu yaz kapanacak | İncirlik Üssü ile ilgili yeni karar: F-16 Filosu konuşlandırılacak

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son iki haftada 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Jet üssü olan İncirlik'te sessizlik hakim! Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi de dahil gerçekleştirilen operasyonlarla, son iki haftada 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne etkisiz hale getirilen terörist sayısının 331'i Irak'ın kuzeyinde, 417'si ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 748'e ulaştığını söyledi. 46 BİN 305 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i terör örgütü mensubu 373 kişinin yakalandığını, 4 bin 784 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi. Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 485'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 46 bin 305'e yükselmiştir." dedi.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha 4 Nisan'da Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu belirten Aktürk, ayrıca son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, yaklaşık 45 kilogram uyuşturucu madde ile 7 tabancanın ele geçirildiğini açıkladı. BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, başta KKTC olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya, bölgesel ve küresel barış ile istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğini vurguladı. Aktürk, şöyle devam etti: "Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı 22 Nisan Pazartesi günü Atina'da yapılacaktır. Ankara'daki toplantıda üzerinde mutabakata varılan Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde Trakya'daki sınır birlik komutanlarının karşılıklı ziyaretleri kapsamında, Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay komutanı tarafından 16-17 Nisan'da Edirne'deki 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı'na ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bugün ve yarın da 4'üncü Mekanize Piyade Tugay komutanımız tarafından Yunanistan'daki 31'inci Mekanize Piyade Tugayı ziyaret edilmektedir. Karşılıklı olarak gerçekleştirilen bu ziyaretler Güven Artırıcı Önlemler kapsamında 2024 Uygulama Planı'nda mutabık kalınan 16 faaliyetin ilk ikisidir."