MSB’den terörle mücadele açıklaması: Pençe-Kilit’te kilit bu yaz kapanacak | İncirlik Üssü ile ilgili yeni karar: F-16 Filosu konuşlandırılacak

EĞİTİM VE TATBİKATLAR
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"TCG Bandırma ile Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS Baden Württemberg firkateynleri arasında 'Geçiş Eğitimleri' icra edilmiş, 15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 adet B-1B uçağı ile havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri yapılmıştır.
Ayrıca, 8-19 Nisan tarihleri arasında Fransa'da, mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edildiği OLIVES NOIRES-2024, 8-21 Nisan tarihleri arasında Romanya ev sahipliğinde Batı Karadeniz'de Temel Deniz Harekatına yönelik eğitimlerin yapılacağı SEA SHIELD-2024 ve 18 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Abu Dabi/Birleşik Arap Emirlikleri'nde DESERT FLAG-9/2024 tatbikatlarına katılım sağlanmakta, 15 Nisan'da başlayan Milli Anadolu Kartalı Eğitimi ise devam etmektedir."
Aktürk ayrıca NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait Themistocles firkateyni ve Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS Somme gemisinin İstanbul'a, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti devir teslimi kapsamında Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS Baden Württemberg ve FGS Branderburg gemileri tarafından Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirildiğini bildirdi.
Harita Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında ders kitaplarıyla eğitim araç gereçlerinde yer alan haritaların temel haritacılık prensiplerine ve milli menfaatlere uygun olarak üretilmesini sağlamak, aynı zamanda "Kültür ve Gönül Coğrafyası Atlası"nı hazırlamak amacıyla "Müşterek Harita Üretimi" konulu işbirliği protokolünün 4 Nisan'da imzalandığını belirten Aktürk, şöyle devam etti:
"Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü şimdiden kutluyor, geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.
Milli Savunma Bakanlığı olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, Çanakkale'de SOLOTÜRK ile Antalya'da Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisi, Düzce'de 3 uçak ile muharip uçak geçişi yapılacaktır. Diğer yandan, Çanakkale Kara Muharebeleri Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında 24-25 Nisan'da SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de gösteri uçuşları icra edilecektir."
Tuğamiral Aktürk ayrıca "İncirlik/Adana'da bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir." dedi.
PENÇE-KİLİT'TE KİLİT BU YAZ KAPANACAK
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Irak'ın kuzeyinde operasyonların 7/24 hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın ifade ettikleri gibi Pençe-Kilit'te kilit bu yaz kapanacak." ifadesini kullandı.
Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynaklar, İran'ın İsrail'e saldırı gerçekleştirdiği gece Türk Silahlı Kuvvetlerinin önleyici bazı tedbirler alıp almadığına yönelik soru üzerine şunları kaydetti:
"Milli Savunma Bakanlığı olarak bölgemizdeki savunma ve güvenlik konularını yakından takip ediyoruz. İlk andan itibaren tüm gelişmeler yakından takip edilmiş, muhtemel gelişmelere yönelik alınabilecek tüm tedbirler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi ülkemiz bölgemizde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve yatıştırılmasında gerek ilgili ülkeler gerekse uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür. Türkiye, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılara karşı tutarlı, insani ve adaletli tutumunu devam ettirmektedir. Bölgesel barışa ve istikrara önem veriyoruz ve bunun için gerekli adımları atıyoruz. Hadiselerin tırmanması olayları bölgesel bir savaşa dönüştürebilir. Ayrıca Gazze'de yaşanan katliamın uluslararası kamuoyunun gözünden kaçırılmaması yönünde hassasiyet gösteriyoruz. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarına ve saldırılarının bölge ülkelerine de yansımasından endişe ederek uluslararası toplumu göreve çağırdık. Bölgemizin istikrarını bozacak, küresel çatışmalara neden olacak gelişmelerin yaşanmaması için çabalarımızı sürdürmekteyiz. İtidalli davranarak geniş bir bölgesel çatışmanın kapılarını aralayacak adımlardan kaçınmanın ve bölge ülkelerinde sağduyunun hakim olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz."
ABD UÇAKLARI İLE YAPILAN EĞİTİMLER
Bakanlık kaynakları, ABD bombardıman uçaklarının geçen günlerde İncirlik'te gerçekleştirdiği eğitimlere ilişkin bir soru üzerine, "15-17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait B-1B uçaklarıyla havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. ABD uçakları 17 Nisan tarihinde ülkemizden ayrıldılar. Bahse konu eğitimler, ikili anlaşmalar ve müttefiklik kapsamında yılda birkaç kez yapılan eğitimlerdir ve icra edilen eğitim de çok daha önceden planlanmış olup, son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır." yanıtını verdi.
Kürecik'teki NATO radarının İran'ın İsrail'i vurduğu sırada İsrail'e bilgi aktarıp aktarmadığı yönündeki sorular üzerine kaynaklar, "Kürecik radarı, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup, NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşılmakta, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
IRAK'IN KUZEYİNDE DEVAM EDEN OPERASYONLAR
Bakanlık kaynakları, son günlerde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısında artış olmasına dikkati çeken sorulara ilişkin, "Bölgede operasyonlarımız 7/24 hız kesmeden devam ediyor. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın ifade ettikleri gibi Pençe-Kilit'te kilit bu yaz kapanacak ve bu kilit kapanırken hangi prensipler doğrultusunda çalışacağımızı bakanımız açıkladı. Öngörülemez, alışılmadık, PKK'nın reaksiyon gösteremeyeceği şekilde süratli operasyonlar devam ettirilecek." diye konuştu.
Kaynaklar, gazetecilerin, "Yunanistan'ın Deniz Parkı ilan etme girişimi ve Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı"na ilişkin sorularını şöyle yanıtladı:
"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından 8 Nisan 2024 tarihinde Ege Denizi ve İyon Denizi'nde iki büyük deniz parkı ilan edileceği duyurulmuştur. İlan edilmesi planlanan parklar hakkında Dışişleri Bakanlığımız diplomatik olarak gerekli girişimlerde bulunmuş, EGAYDAAK'lar üzerindeki tek taraflı fiili durumların kabul edilmeyeceğini ve herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını ifade etmiştir. Bakanlık olarak Ege Denizi'nde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve Yunanistan'ın tek taraflı statü oluşturma çabalarını engellemek maksadıyla teyakkuz halinde bulunmaktayız. 22 Nisan'da Atina'da gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısında 2024 Yılı GAÖ Uygulama Planı gözden geçirilecek ve 2025 Yılı Uygulama Planı'nda yer alabilecek faaliyetlere ilişkin teklifler görüşülecektir."