MSB'den haftalık bilgilendirme toplantısı: ''36 terörist etkisiz hale getirildi''

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 15:18 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 15:18

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan'da yaşanan İsrail saldırıları sonrası ülkede yaşayan Türk vatandaşların tahliyesi için hazırlık yapıldığını bildirdi.

LÜBNAN'DAN TAHLİYE

Bakanlık kaynakları, İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'a yardımların devam edip etmeyeceği ve TSK'nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine şunları kaydetti:

"TSK, Lübnan'dan vatandaşlarımızın veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi maksadıyla kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirecek imkan ve kabiliyetlere sahiptir ve daha önce birçok tahliye harekatını başarıyla icra etmiştir. Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekatı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır. Yardımlar da diğer kurumlarla koordineli şekilde Lübnan'ın talepleri doğrultusunda ve güvenlik şartlarına göre devam edecektir."

SON BİR HAFTADA 36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Preveze Deniz Zafer'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Aktürk, Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, 16 gemi ile İstanbul boğazında geçit töreni yapılacağını, 13 gemiyle 13 liman ziyareti yapılarak gemilerin halkın ziyaretine açılacağını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 36'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar 1046'sı Irak'ın, 1003'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 49 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirten Aktürk, "Bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Başkale ve Habur'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Eylül'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'a da Allah'tan rahmet diledi.

78 BİN 705 KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ

Tuğamiral Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 876 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1716 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 78 bin 705'e ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 20 Eylül'de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülke büyükelçilerini kabul ettiğini, 23 Eylül'de ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Libya Savunma Bakanı Vekilini ağırladığını, aynı gün Suudi Arabistan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldığını söyledi.

Bakan Güler'in, 24 Eylül'de beraberinde komuta kademesiyle Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (ADEX 2024) katıldığını, Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayii Bakanları ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Aktürk, şunları aktardı:

"Bu vesileyle, iki devlet, tek millet anlayışıyla bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin 20 Eylül Egemenlik Günü'nü bir kez daha kutluyor, kahraman Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı ve 44 gün süren Vatan Muharebesi'nin dördüncü yıl dönümü ve 27 Eylül Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün sağlanması uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz."

Aktürk, Bakan Güler'in, 25 Eylül'de 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdiğini ve terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi alarak talimatlar verdiğini belirterek, bugün de Hakkari ziyaretlerinin gerçekleştiği bilgisini verdi.

"TÜM BÖLGENİN KAOSA SÜRÜKLENME TEHLİKESİ ARTMIŞTIR"

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin, çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişesiyle uluslararası toplumu göreve çağırdığını belirterek, şunları anlattı:

"Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının bir an evvel durdurulması gerekmektedir. İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli tedbirleri alması şarttır. Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Lübnan için Sağlık Bakanlığı ve AFAD tarafından hazırlanan 30 ton tıbbi malzeme ve gıda maddesi Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağımız ile 25 Eylül'de Beyrut'a ulaştırılmıştır."

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu ile 22 dost ve müttefik ülkenin katılımıyla devam etmektedir. Tatbikatın bugün icra edilecek seçkin gözlemci gününde 16 ülkeden 33 gözlemci yer alacaktır. 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Romanya'da 6 ülkenin katılımıyla Sarmis-24, 30 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında Konya'da Milli Anadolu Ankası tatbikatlarının yapılması planlanmaktadır. Diğer yandan 2 Temmuz'dan itibaren Deniz Kuvvetlerimizin komutasında görev yapmakta olan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM BLACK SEA) Türkiye komutasındaki 2'nci aktivasyonu 20-29 Eylül tarihleri arasında Batı Karadeniz'de gerçekleştirilmektedir. Görev Grubu bu kapsamda keşif/gözetleme faaliyeti gerçekleştirmekte, Nusret-2024 Davet Tatbikatına iştirak etmekte ve çeşitli liman ziyaretleri yapmaktadır. Söz konusu görevin komutası 2 Ocak 2025 tarihine kadar Deniz Kuvvetlerimiz tarafından deruhte edilecektir. Doğu Akdeniz'de 10 Eylül'de başlayan ve TCG BURAKREİS denizaltısı ile katıldığımız NATO Deniz Muhafızı 2024 yılı 5'inci Odak Harekatı (FOCOPS 2024/5) 30 Eylül'de sona erecektir."

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI HARİTACILIK KURUMLARI BAŞKANLARI 1'İNCİ TOPLANTISI

Tuğamiral Aktürk, Harita Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkelerin, ulusal ve askeri haritacılık kurum temsilcileri ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katılacağı "Türk Devletleri Teşkilatı Haritacılık Kurumları Başkanları 1'inci Toplantısı"nın düzenleneceğini söyledi.

Mehteran Birlik Komutanlığınca 30 Eylül-9 Ekim arasında Güney Kore Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Gyeryong 14'üncü Dünya Askeri Kültür Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü ve konser icra edileceğini belirten Aktürk, "Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı" ile "NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe" araçlarının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirterek, "Varlığıyla gücümüze güç katan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Silahlı Kuvvetlerimizi daha da ilerilere taşıyacak çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.

SORULAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir Yunan gazetesinin "F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağına" ilişkin iddiaları yanıtlayan kaynaklar, "Bu konuda üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Şu an için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır." ifadelerini kullandı.