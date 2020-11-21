Haberler Video Haber Videoları MSB görüntüleri paylaştı: Ermenistan Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı

MSB görüntüleri paylaştı: Ermenistan Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı

MSB görüntüleri paylaştı: Ermenistan Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı
21.11.2020 21:58
Ana Sayfa 01:26
Millet İttifakı'nın ihaneti
Ana Sayfa 04:11
Başkan Erdoğan G-20...
Ana Sayfa 00:57
Otomobil alacaklara büyük...
Ana Sayfa 00:40
Hidayet Türkoğlu koronavirüse...
Ana Sayfa 01:43
Derman, Alpaslan'ı tuzağa...
Ana Sayfa 01:03
Prof. Dr. Asım Cenani hayatını...
Ana Sayfa 14:33
Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 02:05
Başkan Erdoğan'dan G-20 öncesi...
Ana Sayfa 02:35
Kuzey Marmara Otoyolu...
Ana Sayfa 01:18
17 kişilik servis aracında 41...
Ana Sayfa 00:31
Üstü market altı meyhane!...
Ana Sayfa 01:54
İskender Füzesi de...

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan çekilirken bile yakıp yıkmaya devam etti. Milli Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın Ağdam'dan çekilirken yakıp, yıktığı kente ilişkin görüntüler paylaştı. Paylaşımda, "Balistik füzelerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan, gece uykusundaki bebekleri katleden Ermenistan, Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı. Kent Camisinde okunan ilk ezanla birlikte Ağdam'ı yeniden yaşanılabilir bir yer haline getirme çalışmaları da başladı." ifadelerine yer verildi.


Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan çekilirken bile yakıp yıkmaya devam etti. Milli Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın Ağdam'dan çekilirken yakıp, yıktığı kente ilişkin görüntüler paylaştı. Paylaşımda, "Balistik füzelerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan, gece uykusundaki bebekleri katleden Ermenistan, Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı. Kent Camisinde okunan ilk ezanla birlikte Ağdam'ı yeniden yaşanılabilir bir yer haline getirme çalışmaları da başladı." ifadelerine yer verildi.
Haber Videoları