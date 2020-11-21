MSB görüntüleri paylaştı: Ermenistan Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan çekilirken bile yakıp yıkmaya devam etti. Milli Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın Ağdam'dan çekilirken yakıp, yıktığı kente ilişkin görüntüler paylaştı. Paylaşımda, "Balistik füzelerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan, gece uykusundaki bebekleri katleden Ermenistan, Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı. Kent Camisinde okunan ilk ezanla birlikte Ağdam'ı yeniden yaşanılabilir bir yer haline getirme çalışmaları da başladı." ifadelerine yer verildi.