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MSB görüntüleri paylaştı: Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi böyle engellendi

MSB görüntüleri paylaştı: Doğu Akdeniz'de Yunan tacizi böyle engellendi
28.08.2020 20:54

Milli Savunma Bakanlığı, "Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır." açıklamasınında bulundu. Bakanlık görüntüleri paylaştı...


Milli Savunma Bakanlığı, "Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağı, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır." açıklamasınında bulundu. Bakanlık görüntüleri paylaştı...

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