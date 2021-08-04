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MSB duyurdu! TSK’dan Denizli’deki yangına müdahale desteği

MSB duyurdu! TSK’dan Denizli’deki yangına müdahale desteği
04.08.2021 00:58 - Son Güncelleme: 04.08.2021 01:00
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Denizli'deki yangına müdahale için 11. Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personeli görevlendirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek için 11'inci Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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