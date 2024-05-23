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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 10:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 10:30

MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Vedat ZORBA, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN ŞEHİT ER ZORBA'YA TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şehit düşen mehmetçik Vedat Zorba için taziye mesajı yayınladı.

''Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.''

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