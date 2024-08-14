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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait çok sayıda silah ele geçirildi! 28 adet mühimmat çok sayıda doküman
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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait çok sayıda silah ele geçirildi! 28 adet mühimmat çok sayıda doküman

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024, 18:51   |   Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024, 18:51

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri esnasında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirdiklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.'' ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen malzemeler şu şekilde:

1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

1 adet M4-A1 piyade tüfeği,

4 adet seyyar dipçik AK-47 piyade tüfeği,

2 adet PKMS makineli tüfek gövdesi ve 2 adet namlusu,

1 adet T-40 bombaatar dipçiği ve tetik tertibatı,

1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 1 adet Dragunov dürbünü,

2 adet termal silah dürbünü,

2 adet LİMÖS dürbünü, 4 adet Yaesu el telsizi, 2 adet Yaesu araç telsizi,

1 adet level box (Kablosuz bağlantı sağlayan cihaz),

1 adet tornavida seti,

1 adet kamera ekranı,

1 adet Airpods kulaklık, 2 adet tablet,

1 adet radyo,

3 adet aksiyon kamerası,

3 adet Kindle,

1 adet flash bellek,

1 adet kol saati,

Çeşitli örgütsel dokümanlar.

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