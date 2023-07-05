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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı hain etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı hain etkisiz hale getirildi
05.07.2023 12:02

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Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu malzemelerin 11 adet 120 mm havan mühimmatı, 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları, bir adet 120 mm havan namlusu, bir adet 81 mm havan tablası, iki adet jelikan olduğu bilgisi paylaşıldı.

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