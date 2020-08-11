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MSB duyurdu: 21 terörist gözaltında

MSB duyurdu: 21 terörist gözaltında
11.08.2020 18:18

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde 21 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!''

Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/Z90iWU4DC5

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020

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