RAMAZAN İMSAKİYE
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MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
11.04.2022 09:20

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

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