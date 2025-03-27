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Motokurye minibüsün içine daldı! Kavga anı kamerada!
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Motokurye minibüsün içine daldı! Kavga anı kamerada!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 18:53 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 18:53

Edirne’de bir motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Minibüse giren kurye ile şoför arasındaki arbedede bıçaklar çekildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyle birlikte üç kişi yaralandı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Edirne'de, motokurye ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne ait 22 M 020 plakalı minibüsün şoförü H.B. ile 22 AED 77 plakalı motosikletin sürücüsü Ç.A. arasında Atatürk Bulvarı'nda yol verme tartışması yaşandı.

Motosikletinden inerek minibüse giren Ç.A. ile minibüs şoförü H.B. arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada H.B'nin bıçakla saldırdığı Ç.A. ve kavgayı ayırmaya çalışan F.A. ve minibüs şoförü yaralandı.

Araç kamerasına yansıyan kavgada, yolcuların kavgayı ayırmak için çaba sarf ettiği görüldü.

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