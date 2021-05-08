MİT ve Emniyetin gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ’ın 3 kilit ismi daha yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul’da, DEAŞ’a yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, örgütün 3 kilit isminin daha yakalandığı belirtildi. Dün 8 şüphelinin yakalandığı operasyonda ele geçirilen 3 ismin, örgütün Suriye kolunda yer aldıkları, Fırat Kalkanı bölgesinde meydana gelen pek çok bombalı saldırı ve sabotajların fitilini ateşleyen hücre sorumlusu ile birlikte yaralı DEAŞ’lıları tedavi eden sağlıkçı bir örgüt sorumlusunun da olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, MİT ve İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, dün gece DEAŞ'a yönelik İstanbul genelinde 10 ayrı ilçede eşzamanlı operasyon düzenlemiş, eş zamanlı baskınlarda örgüt üyesi 8 şüpheli yakalanmıştı. Aşırı radikal terör örgütüne yönelik güvenlik servislerince düzenlenen operasyona ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı.



ÖRGÜTÜN SÖZDE 'BOMBA TİMİ KOMUTANI'

Ülkenin sınır komşularındaki pek çok kanlı eylemin planlayıcısı olduğu öğrenilen ve DEAŞ adına Fırat Kalkanı Bölgesi'nde örgütün sözde "Bomba Timi Komutanı" olarak eylem yapan Muhammed Hayr A.D. adlı Suriye uyruklu bir hücre sorumlusunun, dün gece yapılan operasyonda yakalanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Suriye'nin kuzeyindeki bölgede meydana gelen kanlı saldırıların merkezinde yer alan Muhammed Hayr A.D.'nin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatının yürütüldüğü bölgelerde askeri ve sivil hedeflere yönelik sözde "teğmen" rütbesi ile 'misilleme' faaliyetleri başta olmak üzere terör eylemleri için bomba düzeneklerinin hazırlanması, yerleştirilmesi ve patlatılmasını organize eden kişi olduğu iddia edildi.



YARALANAN DEAŞ ÜYELERİNİ TEDAVİ EDİYORDU

DEAŞ'ın sözde 'teğmen' konumundaki hücre sorumlusu Muhammed Hayr A.D.'nin yanı sıra operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, örgüt saflarında çatışırken yaralanan ve hastalanan teröristlere sözde sağlık hizmeti verip tedavi eden "Ebu Şehid" kod adlı Suriye uyruklu Abdulcabbar B.'nin de olduğu anlaşıldı. Kaynaklar, Abdulcabbar B.'nin, terör örgütü hiyerarşisinde sözde "emir" konumunda faaliyet gösteren bir isim olarak aktarıyor.



ÜST DÜZEY ÖRGÜT SORUMLULARINA PASAPORT TEMİN EDİYORDU

Aynı gece MİT-Polis ortaklı operasyonda yakalanan DEAŞ üyeleri arasındaki kilit isimlerden bir diğerinin ise "Ebu Samir El-Tedmuri" kod adlı Zekeriya K. olduğu anlaşıldı. Söz konusu hücre sorumlusunun, örgütün üst düzey isimlerine sahte pasaport düzenleyip, bu kişilerin farklı ülkelere çıkışını sağlamakla görevli olduğu ifade ediliyor.



10 GÜN ÖNCE DE İSTANBUL'DA ÖRGÜTÜN ASKERİ KANAT SORUMLUSU YAKALANMIŞTI

DEAŞ, 2 yıl önce öldürülen örgütün eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'den sonra bir süre bocalama dönemine girmiş, Suriye ve Irak'ta kontrol ettiği alanları kaybetmesiyle birlikte çok sayıda hücre üyesi farklı ülkelere kaçma yolunu seçmişti. On gün önce yine MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu sonucu örgütün askeri kanat sorumlusu olduğu ifade edilen "Basim" kod adlı Afganistanlı A.S.İ.M. adlı bir hücre sorumlusu da yasadışı yollarla geldiği İstanbul'da yakalanmıştı.



Bağdadi'nin öldürülmesiyle otorite boşluğu yaşayan ve 'başına buyruk' hareket eden DEAŞ üyeleri, bir süre örgütün yeni elebaşı El-Mevla'ya biat etse de örgütün iç ve dış yapılanmasında uzun zamandır çöküş işaretleri alınıyordu.

Diğer yandan 3'ü sorumlu düzeyde olmak üzere yakalanan 8 DEAŞ'lının Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürüyor.