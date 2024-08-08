Milli Savunma Bakanlığı, haftalık Z raporunu yayımladı!

Milli Savunma Bakanlığı, PKK ile mücadelede Irak'la sahadaki iş birliğinin artarak devam edeceğini öngördüklerini duyurdu. Suriye'nin doğusundaki aşiretlerin PKK ile giriştiği çatışmaya ilişkin konuşan Bakanlık kaynakları, "ABD'nin yeni bir saldırı endişesiyle SDG'lileri (YPG) bu bölgeye sevk ettiğini değerlendiriyoruz" dedi. Rusya ve Şam'ın Ayn-El Arap'ta yeni bir üs kurduğuna ilişkin haberlere de değinen Bakanlık, "Bu çalışmayı terör örgütü PKK/SDG/PYD-YPG varlığının o bölgede zayıflaması olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan MSB, çok katmanlı hava savunma sistemi oluşturulmasına yönelik kararla ilgili net mesaj verdi.