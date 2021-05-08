Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mısır ile ilişkilerimizin gelişmesi bazılarını korkutuyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mısır ile ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu görüyoruz. Bu dosta güven, sevinç veriyor, bazılarını da korkutuyor ve yıldırıyor. Birtakım sebeplerden dolayı ilişkilerimizde duraklama olmuş olabilir; fakat bunun kısa sürede geçeceğine ve Mısır ile olan kardeşliğimizin, dostluğumuzun yeniden çok üst seviyelere geleceğine bütün kalbimle inanıyorum" dedi.