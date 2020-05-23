Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Akar, "Bugün komandolarımızın, hava kuvvetlerimizin Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki operasyonlarında 13 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye sınırından duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi
23.05.2020 20:57
- Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye sınırından duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi
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