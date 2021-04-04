Haberler Video Haber Videoları Milli iradeyi hedef alan bildiri! Başsavcılık harekete geçti

Milli iradeyi hedef alan bildiri! Başsavcılık harekete geçti

Milli iradeyi hedef alan bildiri! Başsavcılık harekete geçti
04.04.2021 11:03
Ana Sayfa 00:48
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 30...
Ana Sayfa 00:58
Menajerimi Ara 32. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:23
'Bu adamı çok özlüyorum' dedi...
Ana Sayfa 02:08
Miras cinayeti otopsi...
Ana Sayfa 01:00
İbo Show'a dekolteli elbiseyle...
Ana Sayfa 01:57
Akar ve komutanlar 1995...
Ana Sayfa 00:35
MasterChef Tanya değişimiyle...
Ana Sayfa 01:06
Çukur yeni bölümden ilk sahne!...
Ana Sayfa 00:59
Mahkumlara e-posta ile...
Ana Sayfa 00:32
İstanbul Beykoz'da pompalı...
Ana Sayfa 01:06
Aşı orucu bozar mı? Flaş...
Ana Sayfa 00:42
Kaymakam Yılmaz Kurt, Didim'de...

Son dakika haberi... Dün gece saatlerinde emekli askerler tarafından yayınlanan "103 amiralden Montrö Bildirisi" başlıklı bildiriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, re'sen soruşturma başlattı. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 103 emekli amiralin darbe imalı bildiriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;
04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Haber Videoları