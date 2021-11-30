Millet İttifakı'nda miting krizi! A Haber ekranlarında değerlendirildi

Millet İttifakı'ndan miting krizi patlak verdi. Terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu miting için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu Mersin'de miting yapma kararını almasının ardından İYİ Parti'yi de davet etti. CHP'nin ortak miting teklifini İYİ Parti'nin geri çevirmesiyle yeni bir krizin fitili ateşlendi. Bu kriz A Haber ekranlarında değerlendirildi. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Siyaset Bilimci Onur Erim, hukukçu Serkan Toper ve Gazeteci - Yazar Ceyhun Özürk konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.