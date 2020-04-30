MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Özgür Özel'in darbe imasına sert tepki: Sandıkta kaybedince sokağa oynuyorlar

30.04.2020 13:13

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, son açıklamalarında adeta darbe imasında bulundu. Devlet memurlarını ve bürokratları açık açık tehdit etti. CHP’li Özel’in darbe imasına tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Hadsizler bilmedilirler ki Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez“ dedi. A Haber canlı yayınında CHP'li Özel'in skandal ifadelerini yorumlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise " Özgür Özel’in dilinin altındaki bakla ne? Biz onun zihniyetini, çürümüş yaklaşımlarını biliyoruz. Bunlar sokağa oynuyor. Bunlar demokraside ve sandıkta bulamadıklarını, bulamayacaklarını başka yerlerde bulma ve elde etme arayışındalar." ifadelerini kullandı.

Devlet memurlarını ve bürokratları hedef alan Özel, adeta yeni bir kaos senaryosunun sinyalini verircesine "Saray rejiminin sonu geliyor" diyerek memurlara ve Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit dili kullandı.







"HADSİZLER BİLMELİDİR Kİ ERDOĞAN VE YOL ARKADAŞLARI HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin başarısını hazmedemeyip halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez." İfadeleriyle sert tepki gösterdi.



MHP'Lİ YÖNTER'DEN BOMBA AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A Haber canlı yayına bağlanarak Özel'in skandal ifadeleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Yönter'in açıklamaları şöyle:



ÖZGÜR ÖZEL ŞUURUNU KAYBETMİŞ VAZİYETTE

Özgü Özel sürekli krize oynuyor. Özgür Özel, normal kabul edilebilir, hazmedilebilir akıl sınırlarından tamamen uzaklaşmış, şuurunu kaybetmiş vaziyette. Özgür Özel 'saray rejimi' diyorç. Bugün Türkiye'de 'saray rejimi' diye bir şey yok. Bu bir uydurma, iftira. Özgür Özel bunu ispat etmek zorunda. İkncisi; Özgür Özel, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte saati gelince göreve gelir, iş başına gelir' falan diyor! Devlet zaten görevinin başında. Devletimiz, milletimiz hamdolsun ayakta.







SANDIKTA KAYBEDİNCE SOKAĞA OYNUYORLAR!

Özgür Özel'in dilinin altındaki bakla ne? Biz onun zihniyetini, çürümüş yaklaşımlarını biliyoruz. Bunlar sokağa oynuyor. Bunlar demokraside ve sandıkta bulamadıklarını, bulamayacaklarını başka yerlerde bulma ve elde etme arayışındalar.



CHP'NİN GENETİĞİYLE OYNANMIŞ!

CHP bu demek. CHP'nin genetik yapısıyla siyasi laboratuvarlarda oynanmış. Bu zihniyetin genetiğine ilaveler, eklemeler yapılmış. CHP kökünden savrulmuş. Başka bir ülkenin muhalefeti haline dönüşmüş.



İSPAT ETMEZSE ALÇAKTIR

Özgür Özel, dün sayın genel başkanımıza yönelik ağza alınmayacak ifadeler de kullandı. Sayın Genel Başkanımızın iki gün önceki son derece isabetli ve milletimiz tarafından takdir toplayan açıklamasını talimatla yapıldığını ifade ve iddia etti. Özgür Özel, bu iddiasını ispat etmezse alçaktır, müfteridir.







CHP BAŞKA YERDE MİLLETİMİZ BAŞKA YERDE

Özgür Özel, Müslüman mahallesinde salyangoz satacağını falan mı düşünüyor? Allah'ın izniyle Türk milleti Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmaz. Biz milli ve manevi değerlerimize söz ettirmeyiz. Dinimizle ve Diyanetimizle oynatmayız. CHP bunların hepsine yabancı, değerlerimizle kavgalı. CHP başka bir yerde, milletimiz başka bir yerde.



TÜRKİYE KAYBETSE BAYRAM EDECEKLER

Bu zihniyet şu korona günlerinde, Türkiye'nin muazzam diriliş ve mücadele döneminde, dünyanın bile Türkiye'den hayranlıkla bahsettiği bir dönemde adeta çılgına dönüyorlar. Kıskançlıklarından yerinde duramıyorlar. Türkiye düşsün, bunlar bayram ilan edecek. Türkiye kaybetsin, bunlar havalarda uçacak. Bunlar bu millete, bu ülkeye yabancı. CHP şu anda siyasi suikast ve sabotaj niyeti taşıyan emellerin tamamıyla pençesinde.

