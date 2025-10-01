PODCAST CANLI YAYIN
MHP’li Akçay’dan CHP’ye tepki: ''Meclisin mehabetine ve saygınlığına saygısızlık''

MHP’li Akçay’dan CHP’ye tepki: ''Meclisin mehabetine ve saygınlığına saygısızlık''

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP’nin TBMM açılışını boykot etme kararını “siyasetsizlik” ve “sorumsuzluk” olarak nitelendirdi. Akçay, CHP’nin Türkiye’nin milli çıkarlarını yurt dışında zayıflatmaya çalıştığını vurguladı. MHP ve Cumhur İttifakı’nın ise ülke gündeminde proje ve politika üretmeye devam ettiğini söyledi. Akçay, CHP’nin tutarsız tavrını eleştirerek, Meclis’in “mehabetine ve saygınlığına saygısızlık” yapıldığını belirtti. Yeni yasama döneminin hareketli geçeceğini, terörle mücadele, uluslararası tezkereler ve yeni anayasa çalışmalarının gündemde olacağını ifade etti. Akçay, CHP’nin “istemezlik” tavrının süreci sürüncemede bıraktığını, komisyon çalışmalarının ardından yeni anayasanın tekrar gündeme geleceğini söyledi.

Bunlar da Var

Peygamberlere küfreden sözde stand-up komedyeni Egemen Şimşek tutuklandı!
Peygamberlere küfreden sözde stand-up komedyeni Egemen Şimşek tutuklandı!
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Büyükçekmece’de zanlıları kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Büyükçekmece’de zanlıları kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Trabzon’da balıkçıların ağına insansız deniz aracı takıldı! İşte o görüntüler!
Trabzon’da balıkçıların ağına insansız deniz aracı takıldı! İşte o görüntüler!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle