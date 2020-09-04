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    • 04.09.2020 16:17
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    Son dakika: Başkanı 'tan flaş idam cezası açıklaması

    Son dakika haberi... Başkanı , "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

    Şentop'tan flaş idam cezası açıklaması
    Başkanı yaptığı son dakika açıklamasında 'Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim.' dedi.

    BAHÇELİ DE DEĞİNMİŞTİ
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Türkiye'nin toplumsal dirliği, insan hak ve güvenliği, ilaveten hukuksal istikrar açısından idam cezası mutlaka gündeme alınmalıdır" açıklamasında bulunmuştu.

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