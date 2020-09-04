BAHÇELİ DE DEĞİNMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Türkiye'nin toplumsal dirliği, insan hak ve güvenliği, ilaveten hukuksal istikrar açısından idam cezası mutlaka gündeme alınmalıdır" açıklamasında bulunmuştu.