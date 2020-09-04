TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı son dakika açıklamasında 'Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim.' dedi.
BAHÇELİ DE DEĞİNMİŞTİ
BAHÇELİ DE DEĞİNMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Türkiye'nin toplumsal dirliği, insan hak ve güvenliği, ilaveten hukuksal istikrar açısından idam cezası mutlaka gündeme alınmalıdır" açıklamasında bulunmuştu.