DEAŞ propagandası yapanlara şafak baskını
Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 07:55 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 08:27
İstanbul'da DEAŞ terör örgütü ile iltiksaklı faaliyet yürüten ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.