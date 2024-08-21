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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörle mücadele açıklaması:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörle mücadele açıklaması: "DEM Parti'ye hazine yardımı kesilsin"

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024, 18:20   |   Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024, 18:20

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörün siyasi ayağı DEM Parti'ye aktarılan hazine yardımının kesilmesi gerektiğini belirtlen Bahçeli, "Gelişmeler karşısında ilk önerim, 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır." dedi. TİP'li Ahmet Şık'ın Meclis'teki provokasyonuna sert tepki gösteren Bahçeli, "“Bu devlet yıkılmalıdır” diyen bir soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir. Sövüp saydığı Türkiye Cumhuriyeti devletinin hazinesinden emekli maaşı dışında her ay 170 bin lira milletvekili maaşı almaktadır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden terörle mücadele açıklaması: DEM Partiye hazine yardımı kesilsin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörle mücadele açıklaması: "DEM Parti'ye hazine yardımı kesilsin"

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