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Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde flaş gelişme! Katil zanlısının yüzü daha net

Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde flaş gelişme! Katil zanlısının yüzü daha net
04.06.2020 12:09

Ünlü oryantal grubu Mezdeke üyesi Aylik Kanbur'un 4 yıl önce meydana gelen bir cinayet sonucu öldürülmesinin ardından polis katil zanlısının en net fotoğrafını ortaya çıkardı. Güvenlik kamerasına yakalanan katilin yeni fotoğrafıyla arama çalışması devam ediyo


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