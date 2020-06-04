Ünlü oryantal grubu Mezdeke üyesi Aylik Kanbur'un 4 yıl önce meydana gelen bir cinayet sonucu öldürülmesinin ardından polis katil zanlısının en net fotoğrafını ortaya çıkardı. Güvenlik kamerasına yakalanan katilin yeni fotoğrafıyla arama çalışması devam ediyo
Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde flaş gelişme! Katil zanlısının yüzü daha net
04.06.2020 12:09
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