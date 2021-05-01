RAMAZAN İMSAKİYE
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Metro ve Ankaray'da 'tam kapanma' düzenlemesi! Hafta sonları çalışmayacak...

Metro ve Ankaray'da 'tam kapanma' düzenlemesi! Hafta sonları çalışmayacak...
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Ankara'da "tam kapanma" nedeniyle toplu taşıma araçlarının saatleri ve çalışma programı güncellendi. EGO'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan ile 7 Mayıs arasında hafta içinde Metro ve Ankaray, 06.00-19.30 saatleri arasında hizmet verecek. Cumartesi ve pazar günleri ile Ramazan Bayramı haftasına denk gelen 10-14 Mayıs tarihleri arasında ise raylı sistem işletmeleri hizmet vermeyecek.


ALES günü belli saatlerde hizmete açık

Metro ve Ankaray, 2 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) nedeniyle saat 06.00-15.00 aralığında hizmet sunacak. Ayrıca ALES'e katılacak vatandaşların sınav merkezlerine ulaşımları dikkate alınarak, pazar günü 33 güzergahta, 78 adet ilave otobüs servis planlaması yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı tarihler arasında Şereflikoçhisar, Bala ve Kalecik araçları haricinde diğer çevre ilçelere özel toplu taşıma araçları hizmet vermeyecek, sadece belediye araçları hizmet verecek.

Güncel servis saatlerine, EGO Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ve EGO mobil uygulamasından ulaşılabilir.

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