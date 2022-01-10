Metin Gürcan'ın iddianamesinden çarpıcı detaylar! DEVA Partili hain S-400'ler ve Afrin Operasyonu'na kadar birçok şeyi satmış

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Metin Gürcan'a 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Metin Gürcan'ın iddianamesinde ise çarpıcı detaylar hainliğinin boyutlarını gösterdi.

SORUŞTURMAYI MİT BAŞLATTI

MİT'in bizzat başlattığı soruşturmada temel suçlama olarak, İspanyol ve İtalyan istihbarat servislerince haber elemanı olarak kullanıldığı ve karşılığında para aldığı noktasında.

MİT tarafından hainlik peşinde olan Gürcan'a uzun bir süre fiziki ve teknik takip uygulanmış.

2016'DA BU YANA PARA KARŞILIĞI CASUSLUK

Metin Gürcan'ın 016 yılından itibaren yabancı kaynaklara para karşılığı Türkiye ile ilgili bilgiler aktardığı öğrenildi. Buna göre Gürcan, Ankara'da bir AVM otoparkında İtalyan ve İspanyol şahıslarla yaklaşık 40 dakikalık bir görüşme yaptı ve görüşme sonunda aldığı parayı ATM'ye yatırdı. Tüm görüşme İngilizce gerçekleşmiş ve teknik takip vasıtasıyla kayıt altına alındı.

Gürcan bu görüşmede S-400 kullanımı, pandemi sürecindeki aşı tedariği ve Türkiye'deki yabancı yatırımcıları olumsuz etkileyecek bazı görüş ve bilgilerde bulundu.

ASKERİ DETAYLARI 600 İLA 1000 DOLAR ARASINDA SATTI

Gürcan'ın görüşmelerinde, Kasım 2017'de Irak/Zaho'da Özel Kuvvetler Komutanlığına ait bir irtibat bürosunu ve oradaki amacını, Aralık 2017'de (Operasyondan 1 ay önce) Afrin Operasyonu ile ilgili askeri detayları , Şubat 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı arasında geçen özel görüşmeyi, Mart 2018'de Türk Özel Harekat Kuvvetleri'nin Afrin'de konuşlandığı noktaları ve muhtemel operasyonel etkilerini, Irak içerisinde Türk Birliklerinin karakol faaliyetlerinde bulunacağını bölgede inşa edilen gözlem noktalarını ve bölgede ne kadar asker bulunduğunu, Ekim 2019'da Süleymaniye'de PKK liderlerinin konumlarıyla ilgili Türk İstihbarat faaliyetlerini, Aralık 2019'da Türkiye'nin Libya'ya yönelik askeri destek ve konuşlanma faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler verdiği tespit edildi.

KRİTİK S-400 DETAYI

Casus Metin Gürcan'ın verdiği bilgiler arasında, Şubat 2021'de Türkiye'nin Suriye'deki asker sayısı, oradaki hareketleri ve muhtemel geleceği, S-400'lerin lokasyonu ve ABD'nin konu hakkındaki görüşü, Türkiye'nin Libya'daki unsurları hakkında bilgileri, Mart 2021'de Kuzey Irak Operasyonunda kullanılan hava üsleri ve koordinasyon merkezine dair bilgileri detaylıca yabancı istihbarat personellerine aktardığı bilgileri yer aldı.

MİLLİ GURURUMUZ İHA VE SİHA'LAR İLE İLGİLİ ÖZEL RAPOR

Gürcan, Mart 2021'de İHA ve SİHA'lar ile ilgili özel bir rapor hazırlayacağı, özel içerikli olduğu için 1000 dolar ücret istediği, 20'den fazla ülkenin Türkiye'den İHA ve SİHA satın almak istediği, İstanbul'da yakalanan 2 PKK'lının nasıl valiz eşleşmelerinin yapıldığını anlatmış. Gürcan'ın ülkemiz aleyhine hazırladığı analizleri IHS isimli bir firmaya aylık 330 pounda, diğer talep edenlere de aylık 400 dolar ve 500 euroya sattığı anlaşıldı. Ayrıca iddianamede Gürcan, yabancı diplomat ve istihbarat elemanlarının teknik takipten elde edilen bazı diyaloglarına da yer verildi.

İŞTE O DİYALOGLAR

Şahıs, Metin Gürcan'a Cezayir'in İstanbul'da yeni bir TV kanalı kurup kurmadığını, bununla ilgili duyum aldığını sordu. Gürcan gazeteci bir arkadaşını arayıp konuyu soracağını söyledi.

AB ile ilişkileri hakkında bir soruya Gürcan, Akdeniz politikasından Başkan Erdoğan'ın geri adım atmayacağını, Almanya'nın Demirtaş ve Kavala hakkında Türkiye'ye daha çok baskı yapacağını ve Avrupa'nın ABD ile koordine olması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Şahıs, Metin Gürcan'a Türk askerlerinin Karabağ'daki pozisyonları ve İHA'ların kullanım durumu, Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi'nin atanma sürecini, Türkiye'nin İdlip operasyonundaki muhtemel hareket stratejisini sormuş ve detaylıca cevaplanmış.

Bir şahsın Metin Gürcan'a Türkiye'nin Libya'daki pozisyonu hakkında çok detaylı sorular sorduğu, Gürcan'ın da Libya'da bulunan askeri personel sayısından operasyonel stratejiye kadar detaylı bir açıklama yaptığı görülüyor.

Şahıs, Metin Gürcan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir yurtdışı programı ile ilgili sorular soruyor. Gürcan, konu hakkında bilgi veriyor. İfadesine bu konu kendisine sorulduğunda "cevap vermek istemediğini" söylemiş.

Gürcan bir yabancı servis elemanına "sizin desteğinizi göstermeniz lazım, Türk Devleti ve Erdoğan farklı aktörler, Türkiye'yi desteklemek Erdoğan'ı desteklemek demek değil, Türkiye Erdoğan'ın yaptığı hatalar yüzünden yalnızlık çekiyor, Erdoğan'dan sonra geçiş sürecinde onun temsil ettiği her şeyi geri almamız lazım, Erdoğan'dan sonra çaresizce AB'nin yardımına muhtacız" şeklinde uzun bir konuşma yaptığı iddianameye yansımış.

Başka bir diyalogda Metin Gürcan, şahsa parasını 6 aylık toplu halde alıp alamayacağını soruyor. Şahıs, merkezle konuşması gerektiğini söylüyor.

İddianame'de geçen 2 yabancı isim var. Biri İtalyan Antonio Natoli. İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomat. Metin Gürcan'ın ifadesine göre Natoli'den verdiği bilgiler karşılığında aylık 500 Euro parayı elden alıyormuş.

Bir diğer isim İspanyol Rafael Leon. Metin Gürcan, bu iki isimle de uzun süredir görüştüğünü, ikisinin de diplomat olduğunu ve kimliklerini gördüğünü söylüyor.

Gürcan'a 5 Kasım 2020 tarihindeki İstanbul Güvenlik Konferans'ı hakkında bilgisi olup olmadığı ve İspanyol Rafael'in katılım durumu soruluyor. Gürcan, konferansa kendisinin katıldığını, Rafael'in katılım durumunu bilmediğini söylüyor.

Fakat Gürcan'ın şahsi bilgisayarından konferans ile ilgili bir katılımcı listesi çıkıyor ve Rafael Leon'un isminin yanında "İspanya İstihbarat Genel Sekreter Temsilcisi" yazılı olduğu görülüyor.

Metin Gürcan, Türkiye'den bir çok gazeteci ve akademisyenle sürekli temas halinde olduğunu ve bazı bilgileri onlar vasıtasıyla aldığını söylemiş. Herkesin tanıdığı 6 gazeteci ile istişare ediyormuş.

Ayrıca İddianameye açıkça yazılmayan birçok "devlet sırrı" niteliğindeki bilginin yabancı istihbarat elemanlarına aktarıldığı tespit edilmiş.

Teknik ve fiziki takip neticesinde, görüşmeler esnasında masa değiştirme, zarf teslimi anında aynı masaya oturmama, karanlık AVM otoparklarında araç içerisinde 45 dakikalık görüşmeler yapma gibi davranışlar sergilendiği belirtilmiş.