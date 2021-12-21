Haberler Haber Videoları Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu alarm: Yoğun kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu alarm: Yoğun kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteorolojiden son dakika turuncu kodlu alarm: Yoğun kar uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
21.12.2021 08:29

OTOMATİK OYNAT

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar yağışıyla ilgili son dakika uyarılar geliyor. Kar yağışı beklenen 6 il için 'turuncu', karla karışık yağmur beklenen 10 il için de 'sarı kod'lu uyarı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte il il 21 Aralık hava durumu raporu.

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