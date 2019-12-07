Meteoroloji son dakika! İstanbul ve 5 ilde sağanak yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği aktarıldı. Bugün hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre; Ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cumartesi sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 7 Aralık il il hava durumu raporu...
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
EDİRNE -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
DENİZLİ 3°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu
İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
MANİSA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
ESKİŞEHİR -6°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
KONYA -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
SİVAS -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
DÜZCE -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
KASTAMONU -5°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
ZONGULDAK 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BAYBURT -7°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
SAMSUN 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -6°C, 1°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
KARS -6°C, 2°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
MALATYA -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
VAN -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şanlıurfa ve Diyarbakır çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar yağmurlu
ŞANLIURFA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
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