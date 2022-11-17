Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ'ın güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Perşembe günü rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Megakent İstanbul'da yağışsız geçen 32 günün ardından yarın sağanak yağmur bekleniyor.

İSTANBUL YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Marmara ve İstanbul yarın akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bugün İstanbul 16 derece, yarın ve hafta sonu lodos etkisiyle 21-22 dereceye çıkacak. Lodos etkisi ile doğudaki hafta sonu kar olasılığı kalktı" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Yarın rüzgarın bölgemizde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

DOĞU'DA KAR VAR

Meteoroloji bazı iller için ise kar yağışı uyarısı yaptı. Doğu Anadolu için yapılan açıklamada "Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Bitlis'te 6, Muş'ta 8, Van ve Hakkâri'de 9 derece olması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE `SARI` KODLU UYARI YAPILAN İLLER:

İstanbul

İzmir

Ankara

Afyonkarahisar

Amasya

Balıkesir

Bilecik

Bolu

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Edirne

Eskişehir

Giresun

Gümüşhane

Kastamonu

Kırklareli

Kocaeli

Kütahya

Manisa

Ordu

Rize

Sakarya

Samsun

Sinop

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Uşak

Yozgat

Zonguldak

Bayburt

Kırıkkale

Bartın

Yalova

Karabük

Düzce