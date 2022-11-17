Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ'ın güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Perşembe günü rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Megakent İstanbul'da yağışsız geçen 32 günün ardından yarın sağanak yağmur bekleniyor.
İSTANBUL YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Marmara ve İstanbul yarın akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek.
Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Bugün İstanbul 16 derece, yarın ve hafta sonu lodos etkisiyle 21-22 dereceye çıkacak. Lodos etkisi ile doğudaki hafta sonu kar olasılığı kalktı" dedi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Yarın rüzgarın bölgemizde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.
DOĞU'DA KAR VAR
Meteoroloji bazı iller için ise kar yağışı uyarısı yaptı. Doğu Anadolu için yapılan açıklamada "Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Bitlis'te 6, Muş'ta 8, Van ve Hakkâri'de 9 derece olması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE `SARI` KODLU UYARI YAPILAN İLLER:
İstanbul
İzmir
Ankara
Afyonkarahisar
Amasya
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Edirne
Eskişehir
Giresun
Gümüşhane
Kastamonu
Kırklareli
Kocaeli
Kütahya
Manisa
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Uşak
Yozgat
Zonguldak
Bayburt
Kırıkkale
Bartın
Yalova
Karabük
Düzce