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Mersin Tarsus'ta trajik kaza: TIR alev alev yandı: Sürücü hayatını kaybetti
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Mersin Tarsus'ta trajik kaza: TIR alev alev yandı: Sürücü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 22:51

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda kaza yapan tır alev alev yandı, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin Tarsus-Adana otoyolu Yenice mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, hurma yüklü 31 RBU 64 çekici plakalı, 31 ASY 383 dorse plakalı Cuma Ekenek'in (41) kullandığı tır, otoyol Tarsus-Adana istikameti Yenice bölgesini geçince, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi. Hasar gören araç yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangını söndürüldü. Hurdaya dönen araçta talihsiz sürücünün cansız bedeni bulundu.

Bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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