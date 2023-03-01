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Merdan Yanardağ, eşi başörtülü olan valilerden rahatsızlığını canlı yayında kustu

Merdan Yanardağ, eşi başörtülü olan valilerden rahatsızlığını canlı yayında kustu
01.03.2023 12:25

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Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, eşi başörtülü olan valilerden rahatsızlığını canlı yayında kustu. Valilerin dokusunun değiştiğini savunan Yanardağ, "Valilerin önemli bir kısmının kadın eli sıkmadığı, kiminin eşinin başının kapalı olduğu çoğunun belli bir eğitimden geçtiği iddia ediliyor." diyerek skandal sözler sarfetti. İşte başörtüsüne dil uzatılan o sözler...

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Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, eşi başörtülü olan valilerden rahatsızlığıcanlı yayında açıkça dile getirdi. Yaptığı canlı yayınlarda İslam düşmanlığını açıkça dile getirmekten çekinmeyen Yanardağ, 28 Şubat darbesinin 26. yıl dönümünde de taşıdığı zihniyeti de gözler önüne serdi.

"VALİLERİN DE DOKUSU DEĞİŞTİ"

Valilerin dokusunun değiştiğini öne süren Yanardağ, "Valiler de şunu hiç unutmasın, kendileri devletin ve milletin temsilcisidir. Valilerin de dokusu değişti. Cumhuriyetçi vali ne kadar var bilmiyorum" dedi.

"VALİLERİN KİMİNİN EŞİNİN BAŞI KAPALI"

Sözlerinin devamında eşi başörtülü olan valilerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yanardağ, "Valilerin önemli bir kısmının kadın eli sıkmadığı, kiminin eşinin başının kapalı olduğu, çoğunun belli bir eğitimden geçtiği iddia ediliyor"diyerek skandal sözler kullandı.

YANARDAĞ BAŞÖRTÜSÜNÜ YİİNE HEDEF ALMIŞTI

Tele1 kanalının yayınında Kur'an kursları ve başörtüsü yine hedef almıştı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sunduğu 5. Boyut programında konuşan emekli general Haldun Solmaztürk, skandal ifadelerde bulundu: ''Bakın şimdi 4-6 yaş grubuna kadar indi bu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sorumluluğunda. Daha yeni yürümeyi öğrenmiş belki altında bezi olan çocuklara takke giydiriyorlar, cüppe giydiriyorlar bilmem işte türban takıyorlar.''

'BEYİN KİTLENMESİNE YOL AÇABİLİR'

Solmaztürk'ün bu açıklamalarını destekleyen Yanardağ ise bunların beyin kilitlenmesine yol açabileceğini savundu. Yanarda, "Beyin kilitlenmesine yol açabileceğini belirtiyor pedagoglar. Hayal ve gerçek dünyayı birbirinden ayıramadıkları bir yaş grubu bu" ifadelerini kullanmıştı.

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