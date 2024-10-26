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Meram'da kadın cinayeti: Öğretmen koca öğretmen eşini öldürdü! | Konya haberleri
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Meram'da kadın cinayeti: Öğretmen koca öğretmen eşini öldürdü! | Konya haberleri

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024, 01:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 01:40

Konya Meram’da öğretmen Abdullah Küçüktaşdemir (47), ayrı yaşadığı öğretmen eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45) bıçaklayarak öldürdü.

Konya'da öğretmen Abdullah Küçüktaşdemir (47), ayrı yaşadığı öğretmen eşi Ebru Küçüktaşdemir'i (45) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Yeni Santral Caddesindeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Abdullah Küçüktaşdemir, ayrı yaşadığı eşi Ebru Küçüktaşdemir ile apartman önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Abdullah Küçüktaşdemir tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaşdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Küçüktaşdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Abdullah Küçüktaşdemir polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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