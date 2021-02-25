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MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

MEB Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitimle ilgili açıklama
25.02.2021 14:51
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MEB ZiyaSelçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili Bilim Kurulu ile istişare ettiklerini, İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın da risk durumuna göre adımlar atabileceğini ifade etti. Selçuk, 8 ve 12'nci sınıfların dışında kalan grupların da alınacak kararlar ile yüz yüze eğitime kademeli geçişinin olabileceğini belirtti. Selçuk, 20 bin öğretmen ataması için merakla beklenen takvime ilişkin ise, "Ben döndüğümde tekrar konuşacağız ve atama takvimini ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı. Selçuk, yüz yüze sınavlar konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.


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