Global Power '2021 Askeri Güç Sıralaması' açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Özellikle son yıllarda hareketlenen coğrafyamızda askeri güç ülkelerin öncelik verdiği konuların başında gelmeye başladı. Birçok ülke, ordusuna ayırdığı bütçeyi artırdı. Global Power tarafından her yıl yayınlanan '2021 Askeri Güç Sıralaması' yayınladı. Listede Türkiye de hem bölgesel düzeyde hem küresel düzeyde zirveyi zorlayan ülkeler arasında yer aldı. Peki Türkiye dünya askeri güç sıralamasında kaçıncı oldu? Deniz Kuvvetlerimiz dünyada askeri güç bakımından dünyada kaçıncı sırada yer alıyor? Türkiye'nin birinci olduğu liste hangisi? İşte Global Power'ın listesine göre '2021 Askeri Güç Sıralaması' ve haberin detayları.

Global Power'ın her yıl yayınladığı askeri güç raporu yayınlandı. Rapor oluşturulurken deniz, hava ve kara gücü ile asker sayısı ve coğrafya da ele alınıyor.

SALDIRI HELİKOPTERLERİNDE ÜST SIRADA

Toplam nüfusun 82 milyon 17 bin 514 olarak alındığı raporda 1 milyon 406 bin 994 kişinin her yıl askerlik yaşına ulaştığı belirtildi. Yıllık askerlik yaşında 139 ülke içinde 15. sırada olan Türkiye'de mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832 kişi olarak açıklandı.

Hava gücü verilerine göre ise saldırı helikopteri sıralamasında altıncı olan Türkiye, helikopter, eğitmen ve tanker filosunda da ilk 10'da yer alıyor.

DENİZ KUVVETLERİNDE İLK 3'TE

Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor.

Türkiye coğrafi konumunun faydaları ve lojistik gücüyle de listede ön planda. Bağlantı noktaları ve terminaller de 11. sırada yer alıyor.

ORTADOĞU'DA ZİRVEDE

Global Power'ın Ortadoğu ülkeleri sıralamasında Türkiye tüm ülkeleri geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.