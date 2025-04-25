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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde şok detay: Katil satırla yakalanıp serbest bırakılmış!
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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde şok detay: Katil satırla yakalanıp serbest bırakılmış!

Giriş Tarihi: 25.04.2025 12:17:48

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin cinayeti tüm Türkiye’yi yasa boğdu. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia, Kadıköy’de pazar alanında uğradığı bıçaklı saldırıyla hayatını kaybetti. Soruşturma derinleştikçe korkunç bir detay ortaya çıktı: Katil zanlısı B.B.’nin sadece bir ay önce satırla yakalandığı ve “Babam pideci” savunmasıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Avukat Mustafa Zafer ve acılı baba Andrea Minguzzi, ihmal zincirine dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile ünlü çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin vahşice öldürülmesi, hem Türkiye'de hem de İtalya'da büyük yankı uyandırdı. Kaykay malzemesi almak için Kadıköy'deki pazara giden genç, 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktıkça kamuoyundaki öfke büyüyor.

Zanlı Satırla Yakalanmış, Serbest Bırakılmış
Cinayeti işlediği iddia edilen B.B.'nin, korkunç olaydan sadece bir ay önce Kadıköy'de yapılan bir üst aramasında satırla yakalandığı öğrenildi. Ancak B.B., savunmasında "Babam pide ustası, benden satır istemişti. Pideleri doğramak için pazardan aldım" ifadelerini kullandı. Yapılan inceleme sonucunda satırın suç unsuru taşımadığına karar verildi ve dosya takipsizlikle kapandı. Kriminal raporda, satırın "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamına girmediği belirtildi.

"Cinayet Göz Göre Göre Geldi"
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Mustafa Zafer, olayın göz göre göre geldiğine dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Eğer B.B.'nin satırı neden taşıdığı o zaman net şekilde ortaya konmuş olsaydı, bugün Mattia hayatta olabilirdi. O çocuk pazar yerinde bıçaklanmayabilirdi" diyen Zafer, sistemdeki ihmalin altını çizdi.

"Psikolojik Takip Şart"
Zafer açıklamalarında, benzer olayların önüne geçilmesi için yeni yasal ve psikolojik düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı: "15-16 yaşlarında birinin elinde satırla İstanbul'un merkezinde dolaşması normal karşılanmamalı. Bu yaşta kesici alet taşıyan çocukların mutlaka psikolojik denetimden geçirilmesi gerekir. Bu noktada ciddi reformlara ihtiyaç var."

Andrea Minguzzi: "Bu Gerçekten İnanılmaz ve Keder Verici"
Acılı baba Andrea Minguzzi ise yaşananlara inanmakta zorlandığını söyledi. "Bu olanlar inanılmaz. Çok kederli bir durum… Oğlumuzu kaybettik ama bu sadece bizim değil, bütün toplumun acısı" diyerek duygularını dile getirdi.

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