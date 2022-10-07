Pandemi döneminde 'maske takmayanlara' uygulanan cezaların silineceği torba kanun teklifini AK Parti TBMM'ye sunacak.

MASKE CEZASI SİLİNİYOR MU?

Maske takmama cezaları hakkında yeni gelişme yaşandı ve AK Parti'nin 7 Ekim günü TBMM'ye sunacağı torba yasada söz konusu cezalara ilişkin teklif yer aldı. Buna göre 90 maddelik torba kanun teklifinde, pandemi döneminde maske takmayanlara uygulanan cezalar silinecek.

Teklifte öte yandan KYK faizlerinin silinmesi ve 2 bin TL'ye kadar olan icra borçların silinmesi de yer alacağı biliniyor.

MASKE CEZASI SORGULAMA

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre maske zorunluluğuna uymayanlara para cezası veriliyordu. 900 TL olan bu para cezası iki hafta içerisinde ödenirse 675 TL'ye düştüğü biliniyor.