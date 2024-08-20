PODCAST CANLI YAYIN
Marmaray'da korkunç intihar: Raylara atlayan adam feci şekilde can verdi!
Haberler Haber Videoları

Marmaray'da korkunç intihar: Raylara atlayan adam feci şekilde can verdi!

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024, 22:35   |   Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024, 22:35

İstanbul Bakırköy'deki Yeşilyurt Marmaray İstasyonu'nda kimliği belirsiz bir kişi, Gebze yönüne giden trenin raylarına atlayarak yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süre durdurulurken, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü bildirildi.

İstanbul Bakırköy ilçesinde bulunan Marmaray Yeşilyurt İstasyonu'nda meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi intihar etti. Olay, 18.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, istasyona gelen bir kişi Gebze yönüne doğru seyir halinde olan trenin raylarına atladı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, trenin altında sıkışan erkeği çıkarmak için hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları sonrasında şahıs trenin altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak yapılan ilk müdahalede, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süreliğine durduruldu. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlamış, seferlerimiz normale dönmüştür" ifadesi kullanılarak, seferlerin yeniden normale döndüğü duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Konyaspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! Orta Hakem ve VAR Hakemi Ne Konuştu? İcardi'nin golü neden iptal edildi?
20.08.2024Salı
Fatih Terim'den Yüksek Kârlı Fon Dolandırıcılığı Davasında İlk İfade: "Zararım Var, Hukuka Güveniyorum''
20.08.2024Salı
Özgürlüğünün ilk gününde eşine koştu: Dilan Polat, Engin Polat'ı ziyaret etti
20.08.2024Salı
İstanbul Kâğıthane Filistinli İş Adamına Suikast: 3 şüpheli Romanya'da yakalandı!
20.08.2024Salı
İzmir'de Şok Anlar: U Dönüşü Yapan Sürücü, Polise Saldırdı! Cep Telefonu Kamerasına Yansıyan Olay!
20.08.2024Salı
Bunlar da Var
ÖZEL | Beşiktaş’ın sponsorluk geliri ne kadar? Hasan Arat’tan rekor açıklaması 01:48
ÖZEL | Beşiktaş'ın sponsorluk geliri ne kadar?
20.08.2024Salı
MİT’ten Kuzey Irak’ta operasyon! 00:40
MİT’ten Kuzey Irak’ta operasyon!
20.08.2024Salı
Dilan Polat, Engin Polat’ı görmek için cezaevinin yolunu tuttu! 00:48
Dilan Polat, Engin Polat’ı görmek için cezaevinin yolunu tuttu!
20.08.2024Salı
Engin Polat’ın ailesinden Enercii şarkısıyla paylaşım! İşte o anlar 00:30
Engin Polat'ın ailesinden "Enercii" şarkısıyla paylaşım
20.08.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA