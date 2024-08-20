İstanbul Bakırköy ilçesinde bulunan Marmaray Yeşilyurt İstasyonu'nda meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi intihar etti. Olay, 18.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, istasyona gelen bir kişi Gebze yönüne doğru seyir halinde olan trenin raylarına atladı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, trenin altında sıkışan erkeği çıkarmak için hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları sonrasında şahıs trenin altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak yapılan ilk müdahalede, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süreliğine durduruldu. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlamış, seferlerimiz normale dönmüştür" ifadesi kullanılarak, seferlerin yeniden normale döndüğü duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.