Maltepe'de düğün konvoyunda yolu kapatıp horon oynadılar

Olay, akşam saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyu yapan bir grup araçlarıyla otoyolu trafiğe kapattı. Yol tek şeride düşerken, konvoydakiler araçlarından inerek müzik eşliğinde horon oynadı. Konvoy nedeniyle otoyolda trafikte aksamalar meydana geldi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.