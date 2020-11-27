Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan deprem açıklaması: Şu an olumsuz bir durum söz konusu değil

Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan depremin ardından A Haber son durumu anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan depremin ardından A Haber son durumu anlattı.





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Gürkan şu açıklamayı yaptı:

Belediyede mesaideydik. 4,7 şiddetinde bir deprem yaşadık. Depremi de hakikaten binada otururken baya şiddetli bir şekilde de hissettik. Ama şu ana kadar telefonla kurduğumuz ağlarda bir problem olmadı. Çatlaklarla ilgili hafif şeylerin olduğunu ifade ettiler. Allah'a şükür can ve mal kaybı olması noktasında olumsuz bir haber gelmedi. Ama diğer muhtarlarımızla da iletişim içindeyiz. Uluköy ilçemizde merkez üssü olduğu ifade ediliyor. Olumsuz bir şey olmadığını söylemek istiyorum."

Uluköy'de söz 250 kişilik nüfus söz konusu. Ahşap yapılarda çatlaklar yapıldığını, eski depremlerden etkilenen bazı çatlakların olduğunu merkezde de aynı şikayetler bize intikal etti. Ama olumsuz bir şey olmadığını ifade ettiler. Pütürge'de de arkadaşlarla görüştük, olumsuz bir şey gelmedi. Zaten bir 5 - 10 dakika önce oldu deprem.

(Deprem anında neredeydiniz?) Toplantı halindeydim ve aşağı yukarı bir 10 saniye civarında süren bir deprem oldu ve sallantı şiddetliydi. Burası tabi ikinci kat olması hasebiyle biraz daha hafif gibi geçti ama üst kattakiler daha fazla etkilendiklerini ifade ettiler.