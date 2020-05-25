Libya Müftüsünden halka Türkiye çağrısı: Ahde vefa göstermeliyiz

25.05.2020 07:41

Son dakika haberi... Libya Müftüsü Sadık el-Giryani, Türkiye'nin desteğiyle Hafter'e karşı kazanılan zaferler sonrası halka "Türkiye'ye ahde vefa göstermeliyiz" çağrısında bulundu.

Libya Müftüsü Sadık el-Giryani, Türkiye'nin desteğiyle darbeci Hafter karşı kazanılan zaferler sonrası halka çağrıda bulunarak "Yaşadığımız bu zor süreçte Türkler bize destek verdi.Bizim de Türk kardeşlerimize destek vermemiz icap eder. Kardeşlerimizi yüz üstü bırakmayıp, ahde vefa göstermeliyiz. Türkiye ekonomisini kalkındırmalıyız." dedi.

TÜRKİYE VE KATAR'A TEŞEKKÜR

Sadık el-Giryani daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Katar'a ülkenin istikrarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etmiş, BAE için ise "BAE istikrar istediğini iddia ediyor fakat üzerimize İHA'lar yollayıp çocuklarımızı öldürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

"BAE, SUUDİ ARABİSTAN VE AVRUPA ÜLKELERİ TÜRKİYE'YE SAVAŞ AÇTI"

Giryani daha önce de, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmayla birçok kesimin hedefi haline geldiğine dikkati çekerek "BAE, Suudi Arabistan ve büyük güç olan Avrupa ülkeleri, Türkiye halkının Cumhurbaşkanlarından yüz çevirmeleri ve ondan vazgeçmeleri için Türk lirası ve Türk ekonomisine karşı siyasi ve iktisadi bir savaş açtılar. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı ne istediğini bilen, söylenenlerden etkilenmeyen, Türkiye'nin çıkarının nerede olursa olsun hak davanın başarısında olduğunun farkında olan bir devlet adamı. Bu nedenle tüm imkanlarıyla Libya meselesiyle meşgul oldu, Libya'ya destek için başkentler arasında mekik dokudu." açıklaması yapmıştı.