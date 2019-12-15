Libya ile anlaşma neleri değiştirecek? 15.12.2019 17:49

Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz nezdinde çok önemli bir anlaşma imzalanmıştı. Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için. İki ülkenin de meclislerinde onaylandı. Bu hamle Yunanistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tepki ile karşılandı. Yunanistan Libya Büyükelçisini sınır dışı etti. Libya’daki meşru hükümete karşı General Hafter güçleri harekete geçirildi. Libya’da neler oluyor? Libya ile anlaşma neleri değiştirecek? Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, “Oyunun kurallarını yeniden belirleyen bir anlaşma” ifadelerini kullandı. İşte Pirinççi’nin konuyla ilgili o açıklamaları…