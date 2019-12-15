Geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz nezdinde çok önemli bir anlaşma imzalanmıştı. Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması için. İki ülkenin de meclislerinde onaylandı. Bu hamle Yunanistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tepki ile karşılandı. Yunanistan Libya Büyükelçisini sınır dışı etti. Libya’daki meşru hükümete karşı General Hafter güçleri harekete geçirildi. Libya’da neler oluyor? Libya ile anlaşma neleri değiştirecek? Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, “Oyunun kurallarını yeniden belirleyen bir anlaşma” ifadelerini kullandı. İşte Pirinççi’nin konuyla ilgili o açıklamaları…
Libya ile anlaşma neleri değiştirecek?15.12.2019 17:49
- Libya ile anlaşma neleri değiştirecek?
- AK Partili Tevfik Göksu İmamoğlu'na 'Hani israfa karşıydınız?' dedi ve tek tek anlattı |Video
- FETÖ-PKK ittifakı! Firari Said Sefa'dan, evlat nöbetindeki ailelere küstah sözler!
- Dün Ahmet Kaya bugün Mazhar Alanson! Derin Hürriyet iş başında
- CHP'li belediyelerde zam furyası!
- Bakanlık duyurdu! TSK'ya Kamikaze İHA'lar geliyor!
- İstanbul metrosunda bir kadın, başörtülü kadına "Kara Fatma" diyerek saldırdı!
- İlber Ortaylı’dan Peter Handke'ye 'Nobel' verilmesine tepki: Hiçbir anlamı olmaz
- Erman Toroğlu: Galatasaray'ın her şeyi dağılmış durumda
- Davutoğlu'nun FETÖ ağzıyla konuşan prensi İsmail Günaçar'ın babasının da diploma videosu çıktı
- Osmaniye'de arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulundu
- Davutoğlu'nun küçük prensi İsmail Günaçar FETÖ ağzını babasından almış!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.