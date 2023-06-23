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LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! LGS sonuçlarına nasıl bakılır? LGS SINAV SONUCU SORGULAMA...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! LGS sonuçlarına nasıl bakılır? LGS SINAV SONUCU SORGULAMA...
23.06.2023 13:11 - Son Güncelleme: 23.06.2023 13:26

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS adayları ve ailelerinin merakla beklediği merkezi sınav sonuçlarının açıklanma sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Tekin, LGS sonuçlarının birazdan açıklanacağını duyurarak öğrencilerin heyecanını artırdı. Peki, LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI1 LGS sonuçlarına nasıl bakılır? LGS SINAV SONUCU SORGULAMA...

Haber Videoları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre LGS sonuçları, bugün "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. MEB takvimine bakıldığında geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayınlanacak. Öğrenciler okulların puanlarını ve kendi puanlarını dikkate alarak merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilecek.

LGS tercihlerine dair kılavuz, 26 Haziran'da yayımlanacak.

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