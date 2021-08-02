LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! 2. Nakil Sonuçları başvuruları ne zaman sona erecek? 1. nakil atamaları sorgulama sayfası 2021

LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz günlerde duyurulan LGS tercih sonuçları sonrasında herhangi bir okula yerleşemeyen kişiler 2. tercihlerini 30 Temmuz tarihine kadar tamamladı. Şimdi ise gözler LGS nakil sonuçlarına çevrildi. LGS 2. tercihler olarak da bilinen 1. nakil tercih dönemi için MEB tarafından beklenen duyuru geldi. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Peki, LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...

LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. LGS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçların ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. tercihlerini 26 Temmuz- 30 Temmuz tarihleri arasında tamamladı. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla alakalı beklenen duyuru da geldi. İkinci tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Peki, LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları ne zaman? LGS 2. tercih sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LİSELERE YERLEŞTİRMEDE BİRİNCİ NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini anımsattı.

Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti." dedi.

BİRİNCİ NAKİT SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SINAVLI OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 98'E YÜKSELDİ

Sınavlı okullarda doluluk oranının da yükseldiğini ifade eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşmişti. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. Bu artışta öğrencilerin sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimleri etkili oldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90'a yükseldi."

Bakan Yardımcısı Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak "Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar." İfadesini kullandı.

İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI 6 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

SÜREÇ SONUNDA HERKES YERLEŞTİRİLECEK

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

26 Temmuz'da başlayan LGS 2.tercih dönemi 30 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; birinci tercih başvuruları 26-30 Temmuz 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA!

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI

LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.



Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS 3. tercihler 02-06 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

2021 MEB NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.



Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.



Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

2021 LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen için yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihine kadart amamlanarak ilan edilecektir.

Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçeYatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS )sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.