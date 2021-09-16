KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK Yurt sonuçlarına nasıl bakılır? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? Yedekte kalanlar...

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK Yurt sonuçlarına nasıl bakılır? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir! KYK yurt sonuçları hakkında araştırmalar büyük bir hız kazanmıştı. Üniversite eğitimini şehir dışında alan öğrencilker 2021 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu ve sonuçlar için gelecek açıklamaya odaklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasından sonra vatandaşlar arama motorlarından; KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK Yurt sonuçlarına nasıl bakılır? KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? Yurt başvurusu sonucu nasıl öğrenilir? sorularını aratıyor. İşte e- Devlet KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK Yurt sonuçlarına nasıl bakılır? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt sonuçları hakkında araştırmalar büyük bir hız kazanmıştı. Üniversite eğitimini şehir dışında alan öğrencilker 2021 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu ve sonuçlar için gelecek açıklamaya odaklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e- Devlet KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı. Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı.

KYK YURT BAŞVURULARI

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yaptı.

Bakan Kasapoğlu KYK yert sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURSUNDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,



Ön lisans öğrencileri,



Lisans öğrencileri,



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.



Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.





BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER,



Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,



Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,



Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,



Yabancı uyruklu öğrenciler,



Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,



Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,



Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,



Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,



Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,



Burs Yönetmeliği hükümlerine gör