Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3’ü çocuk 4 yaralı! Yürek yakan sözler!

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüjdeki bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden işadamını hayata döndürebilmek için ekipler dakikalarca kalp masajı yaptı. Ekipler tarafından sakinleştirilen Yılmaz'ın eşi Hanife Balaban Yılmaz ise kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine, "Eşim buradayken ben hiçbir yere gitmem" diyerek cevap verdi.