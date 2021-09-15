Kuvvetli geliyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, yıldırım, dolu… | 15 Eylül Çarşamba HAVA DURUMU

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ederken iş veya okul için yola çıkacaklar "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Merak edilen soru Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından cevaplandı. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu