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Kütahya Kaza Haberleri: Çiniciler Çarşısı önünde feci ölüm! 'Killer 777' 2 can aldı!
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Kütahya Kaza Haberleri: Çiniciler Çarşısı önünde feci ölüm! 'Killer 777' 2 can aldı!

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024, 14:12   |   Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024, 14:12

Kütahya Kaza Haberleri: ... Kütahya'da Mine (16) ve Melike Kurt (15) isimli kardeşler, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Mine ve Melike Kurt’a çarparak ölümüne neden olan sürücü Samet Sadıç'ın kullandığı otomobilin arkasındaki Killer 777 yazısı ise dikkat çekti.

Kütahya'da üst geçidi kullanmayan Mine (16) ve Melike Kurt (15) kardeşler, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolu Çiniciler Çarşısı önünde meydana geldi. Fuar alanında hediyelik eşya standı açan üvey babası Mesut Gürcan ve annesi Dilek Gürcan'ın yanına giden Melike ve Mine Kurt, yaklaşık 10 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmek istedi.

Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Bu sırada Samet Sadıç yönetimindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, kız kardeşlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mine ve Melike Kurt kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Sadıç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mine Kurt

BİRBİRLERİNE SARILIP AĞLADILAR
Kaza ölen Mine ve Melike Kurt'un babası Arif Kurt ve eski eşi Dilek Gürcan ise acı haberi duyarak kaza yerine geldi. Kazanın ardından biri yol ortasında, diğeri ise savrularak refüje düşen kızlarını görünce sinir krizi geçirirken, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Mine ve Melike Kurt'un cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Melike Kurt

OTOMOBİLİN ARKASINDA 'KILLER' YAZIYOR
Öte yandan yolun karşısına geçmek isteyen Mine ve Melike Kurt'a çarparak ölümüne neden olan sürücü Samet Sadıç'ın kullandığı otomobilin arkasındaki Killer 777 yazısı ise dikkat çekti.

Soruşturma sürüyor.

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